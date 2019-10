Câmara de Lisboa aprova continuação de Manuel Salgado à frente da SRU

A Câmara de Lisboa aprovou hoje, com nove votos a favor e oito contra, a reeleição do arquiteto e ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado como presidente do conselho de administração da empresa municipal SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana.

Fontes autárquicas disseram à Lusa que a votação, realizada em reunião privada do executivo, foi secreta.

A discussão e votação da proposta já tinha sido adiada uma vez, há duas semanas.