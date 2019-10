Câmara de Lisboa discute hoje orçamento consolidado de 1,52 mil milhões de euros para 2020

A Câmara de Lisboa vai discutir hoje o orçamento municipal para 2020, de 1,52 mil milhões de euros, mais 4,7% em relação a este ano (1,45 mil milhões), assim como as Grandes Opções do Plano (2020-2023).

Na apresentação do orçamento para o próximo ano, que decorreu nos Paços do Concelho em 16 de outubro, o vereador das Finanças, João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito pelo PS), realçou que esta "é a primeira vez que o município de Lisboa atinge 1,5 mil milhões de euros na sua globalidade", mantendo "as contas equilibradas".

A autarquia prevê um orçamento consolidado de 1,52 mil milhões de euros para 2020.