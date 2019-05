Câmara de Lisboa quer investir 3,2 ME para adquirir novos radares e substituir atuais

A Câmara de Lisboa vai discutir na quinta-feira uma proposta para expandir a rede de radares existente na cidade para 41, através da aquisição de 20 novos dispositivos, e substituir os atuais, num investimento de 3,2 milhões de euros.

O documento, assinado pelo vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar (PS), vai ser apreciado em reunião privada do executivo liderado pelo socialista Fernando Medina.

De acordo com a proposta, à qual a agência Lusa teve acesso, o município lisboeta conta atualmente com "um sistema de segurança rodoviária que integra 21 dispositivos de controlo de tráfego/velocidade (...), o qual, através da presente proposta de aquisição se pretende renovar e alargar, substituindo-se os (...) existentes por novos equipamentos, com um sistema de tecnologia mais eficiente, com vista a corrigir falhas operacionais e adquirindo-se e instalando-se 20 novos dispositivos".