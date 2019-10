Câmara de Lisboa vai iniciar negociação para a expansão da FIL

A Câmara de Lisboa vai iniciar uma negociação formal com a Fundação AIP para estudar e avaliar a expansão da FIL - Feira Internacional de Lisboa, através de investimento municipal, anunciou hoje o presidente da autarquia, Fernando Medina.

"Foi hoje tomada a decisão de se iniciar um processo de negociação formal com a fundação AIP que permita estudar e avaliar de que forma é possível, através de investimento municipal, articular um programa relativamente à expansão da FIL", afirmou Fernando Medina (PS), em declarações aos jornalistas no final de uma reunião privada do executivo autárquico, que decorreu nos Paços do Concelho.

Sublinhando que há "um reconhecimento quase unânime" entre os vereadores da Câmara de Lisboa quanto à importância da cidade ter "um equipamento de grande capacidade de nível internacional e de grande qualidade internacional relativamente a feiras, congressos e eventos", o autarca adiantou que na reunião foi aprovado o contrato para a realização da Web Summit, que decorre na próxima semana, bem como "as linhas de orientação para um novo equipamento de áreas de feiras, congressos e exposições" da capital.