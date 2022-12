Câmara de Oeiras encerra todas as escolas devido ao mau tempo

A Câmara de Oeiras encerra, esta terça-feira, todas as escolas devido ao mau tempo. O Presidente da câmara de Oeiras, Isaltino Morais, pede aos encarregados de educação que vão buscar os filhos.O autarca volta a reforçar a necessidade de as pessoas permanecerem em casa para que a situação não se torne ainda mais caótica, sobretudo devido ao agravamento das condições meteorológicas que se farão senti no período da tarde.Isaltino Morais revela que a água vem sobretudo da ribeira de Algés, que rebentou, e menciona que as principais medidas levadas a cabo pela autarquia são, essencialmente, a mobilização de meios para resolver os problemas. O objetivo da autarquia é causar o mínimo de incómodo às pessoas e limpar as ruas.Em atualização