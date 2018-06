Câmara de Oeiras retoma transporte Combus para deslocações entre freguesias

Por Lusa | 18:07

O serviço de cariz social Combus, que disponibiliza carreiras urbanas de transporte coletivo entre freguesias no concelho de Oeiras, foi hoje retomado, após uma paragem de quatro anos, para complementar a rede de transportes públicos existente.

Servindo essencialmente a população idosa e desempregada, o Combus pretende "assegurar as deslocações de curta distância no quotidiano", indicou a Câmara Municipal de Oeiras, referindo que as carreiras urbanas vão circular, inicialmente, no percurso da freguesia de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo.

"Até junho do próximo ano deverá cobrir todas as freguesias do concelho", avançou a autarquia, acrescentando que o recomeço deste serviço de transporte vai ser feito "de modo experimental e com uma nova imagem, mais apelativa".