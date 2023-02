Câmara de Setúbal encerrou troço de estrada da Arrábida devido a risco de derrocada

A Câmara de Setúbal determinou o encerramento, até 28 de fevereiro, de um troço da estrada da Arrábida, devido a risco de derrocada de um bloco de rocha, entre as praias da Figueirinha e Galapos, anunciou esta quarta-feira a autarquia.

Segundo um comunicado da Câmara de Setúbal, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros "detetou um bloco de rocha de grandes dimensões, que apresenta indícios de instabilidade e uma extensa fissura de afastamento, localizado na serra da Arrábida, sobre a Rua Círio da Arrábida, logo após o terceiro túnel, a seguir à praia da Figueirinha".

"Face ao risco decorrente da circulação de viaturas e pessoas, e no âmbito da ativação do Plano de Emergência de Proteção Civil, em situação de alerta, a Câmara Municipal de Setúbal determina o encerramento do troço da Rua do Círio da Arrábida, a partir do túnel da praia da Figueirinha, sentido nascente/poente, e a partir da praia de Galapos, sentido poente/nascente", justifica a autarquia.

"A situação configura risco potencial elevado para pessoas, bens e infraestruturas rodoviárias, devido a apresentar uma fenda de tração no topo do bloco de rocha com uma abertura significativa, que se propaga ao longo de vários metros, e um conjunto de fraturas que circundam esse mesmo bloco", acrescenta.

A Câmara de Setúbal adianta ainda que o presidente do município, André Martins (CDU), já se reuniu na terça-feira com os responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e da empresa Secil (que tem a fábrica de cimento do Outão na serra da Arrábida), "para se preparar um plano de prevenção e a atuação urgente, de modo a ser desenvolvida uma solução para contenção e eliminação do risco".

"Devido à urgência da situação, encontra-se já a ser desenvolvido um estudo geológico e geotécnico que servirá de suporte ao projeto de execução para a obra e que permitirá minimizar significativamente o risco associado àquela arriba", esclarece a autarquia.

De acordo com a Câmara de Setúbal, aquele troço de estrada, entre as praias da Figueirinha e de Galapos, estará encerrado até ao dia 28 de fevereiro, período de tempo que considera ser "suficiente para concluir os estudos referidos e tomar medidas de contenção e eliminação do risco, que consistirá no desmonte da rocha e recuperação da arriba, com posterior reposição dos sistemas de proteção e contenção".