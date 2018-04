Câmara do Funchal prevê arrecadar 5 ME com a aplicação de uma taxa turística

Por Lusa | 20:06

A Câmara Municipal do Funchal prende aplicar uma taxa turística no concelho no valor de um euro por turista, prevendo arrecadar cerca de 5 milhões de euros por ano, disse hoje o presidente da autarquia.

"A verba a pagar pelo turista depois vai para um fundo de investimento, gerido por uma comissão onde estarão representadas diversas entidades e que vão deliberar onde se aplica esse dinheiro, para qualificar diretamente o Funchal enquanto destino turístico", explicou Paulo Cafôfo.

O autarca falava aos jornalistas após a primeira reunião entre a Câmara Municipal e Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), onde estiveram representados todos os setores, com destaque para hoteleiros e agentes de viagens.