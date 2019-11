Câmara do Porto devia usar "mesma energia" do processo de difamação no caso da Arcada, diz PS

O Partido Socialista defendeu esta segunda-feira, durante a Assembleia Municipal do Porto, que a câmara deveria "fazer valer" no caso dos terrenos da Arcada a "mesma vontade e energia" que utilizou no processo de difamação da vereadora socialista.

A afirmação do deputado socialista Pedro Braga Carvalho surgiu depois de apresentada a proposta de recomendação do Bloco de Esquerda com vista à reivindicação dos terrenos na escarpa da Arrábida por parte da Câmara do Porto.

A proposta levada à reunião da Assembleia Municipal e aprovada com um voto contra e 26 abstenções do grupo municipal 'Porto: O Nosso Partido' e do PSD, recomenda ao executivo a reivindicação "imediata" dos terrenos municipais, algo que o BE defende que "não acarretará qualquer responsabilidade indemnizatória".