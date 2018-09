Câmara do Porto pede reunião urgente do Conselho de Fundadores de Serralves

Por Lusa | 13:28

O presidente da Câmara do Porto pediu hoje uma reunião urgente do Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves, para "avaliar a questão suscitada acerca da exposição de Robert Mapplethorpe", revela a página da internet da autarquia.

Segundo a mesma fonte, o autarca Rui Moreira (independente) "dirigiu hoje ao presidente do Conselho de Fundadores" de Serralves "que convoque", com "carater de urgência", aquele órgão, onde a autarquia tem assento, "para avaliar a questão suscitada acerca da exposição que está a decorrer no Museu de Arte Contemporânea", e que levou à demissão do diretor do Museu de Serralves por alegada interferência da administração.

"Numa carta hoje dirigida a Braga da Cruz, Rui Moreira lembra que a Fundação Serralves tem sido alvo de notícias em órgãos de comunicação social nacionais e internacionais e de diversas manifestações públicas suscetíveis de afetar a sua imagem e reconhecido prestígio, a propósito da exposição do artista Robert Mapplethorpe", escreve a Câmara, no 'site'.