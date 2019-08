Câmara dos Deputados do Brasil rejeita alterar controversa reforma da Previdência

A Câmara dos Deputados do Brasil rejeitou esta quarta-feira oito propostas de modificação do texto da reforma da Previdência proposta pelo Governo do Presidente Jair Bolsonaro, cabendo agora ao Senado a aprovação final.

Os congressistas debateram por mais de nove horas as oito propostas de mudanças em pontos específicos apresentadas por vários partidos, sete deles da oposição.

A controversa reforma, criticada por sindicatos, organizações sociais e partidos da oposição, cujo texto básico foi debatido na terça-feira e aprovado em segunda instância, deve ser entregue hoje ao Senado.