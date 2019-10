Câmara dos Representantes dos EUA reconhece genocídio arménio e irrita Turquia

A Câmara dos Representantes dos EUA reconheceu formalmente na terça-feira o "genocídio arménio", com um voto simbólico e inédito, que suscitou a cólera da Turquia quando as relações turco-norte-americanas estão sob forte pressão.

Esta foi a primeira vez que esta resolução é aprovada em sessão plenária de uma das câmaras do Congresso dos EUA.

Apelando para "assinalar o genocídio arménio", para "rejeitar as tentativas (...) de associar o governo norte-americano à negação do genocídio arménio" e para ensinar estes factos, o texto foi aprovado por uma maioria esmagadora de 405 votos em 435, com uma rara união entre democratas e republicanos, e apenas 11 votos contra.