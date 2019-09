Câmara e ARS Norte ultimam proposta para de salas de consumo protegido no Porto

A Câmara do Porto e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte estão a ultimar uma proposta de protocolo para a instalação de salas de consumo protegido no município, tendo sido já concluído um estudo sobre a situação atual.

"Concluída esta proposta - o que se projeta para as próximas semanas - será a mesma remetida para os competentes serviços do ministério para apreciação. A proposta incluirá medidas de curto e médio prazo na sua implementação, de acordo com a sua urgência e os procedimentos legais inerentes à mobilização dos recursos necessários empregar", esclarece a ARS Norte, em resposta à Lusa.

De acordo com aquela entidade, este trabalho resulta das várias reuniões levadas a cabo quer com a Câmara Municipal do Porto (CMP) quer com as entidades do setor social que atuam neste âmbito na cidade, onde foi feita a "análise dos recursos e disponibilidades existentes para o efeito e o seu ajustamento ao diagnóstico efetuado pelos serviços da ARS Norte".