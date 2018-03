Câmaras mostram polícias a rir enquanto prisioneiro morre

Homem esteve preso a uma cadeira durante dois dias, sem roupa.

Andrew Holland, de 36 anos, morreu na cadeia da Califórnia, Estados Unidos, após estar atado, completamente nu, a uma cadeira de retenção durante dois dias. Os militares afirmaram que o criminoso morreu de causas naturais, mas a defesa da família da vítima apresentou um vídeo onde se pode ver os polícias a rir enquanto Andrew está inconsciente no chão.

Segundo o jornal Mirror, Andrew foi diagnosticado com esquizofrenia aos 20 anos de idade e terá sido imobilizado após tentar provocar danos no próprio corpo, no interior da sua cela.

A defesa da prisão californiana afirmou que o criminoso, que já tinha sido detido várias vezes por pequenos delitos, teria morrido devido à deslocação de um coágulo da perna para o pulmão.

No entanto, o vídeo vem contrariar esta versão.

Graças às imagens, foi possível concluir que Andrew foi declarado morto, uma hora após ser liberto da cadeira e que vários membros da polícia ficaram inquietos, ridicularizando o ataque do criminoso.

Os militares envolvidos no caso recusaram falar sobre a razão pela qual os paramédicos só chegaram ao local uma hora depois das queixas da vítima, mas recordaram o historial de violência de Andrew no interior da prisão.



Em tribunal, a causa da morte do homem não foi tornada consensual, mas a falta de auxílio dos militares foi apontada como fator potenciador do destino fatal de Andrew.

Os pais da vítima foram indemnizados com um valor de mais de três milhões de dólares (aproximadamente, dois milhões de euros) e o dinheiro será utilizado para criar uma organização para proteger e apoiar doentes mentais detidos no sistema prisional.