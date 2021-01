Campanha de vacinação contra a Covid-19 no Vaticano começa em meados deste mês

O Vaticano vai arrancar a campanha de vacinação contra a covid-19 em meados de janeiro, começando a imunizar os profissionais de saúde e de segurança pública, os idosos e os trabalhadores que estão em contacto com a população.

"A campanha de vacinação contra o coronavírus começará nos próximos dias dentro do Estado da Cidade do Vaticano. As vacinas deverão chegar na segunda semana de janeiro, em quantidade suficiente para atender às necessidades da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano", explicou o Vaticano em comunicado.

A nota informa que "será dada prioridade aos profissionais de saúde e segurança pública, aos idosos e ao pessoal em contacto mais frequente com o público", sem referir especificamente o Papa Francisco, de 84 anos.

O Vaticano tem adotado uma série de medidas de prevenção de contágio, pelo que as celebrações de Natal foram celebradas sem a presença dos fiéis.

No final de outubro, foi decidido que as audiências gerais do Papa Francisco, às quartas-feiras, voltariam a ficar sem fiéis e seriam transmitidas 'on-line' a partir da biblioteca do Palácio Apostólico, após a deteção de um caso de coronavírus no dia 21 de outubro.

A covid-19 já matou pelo menos 1.827.565 de pessoas no mundo desde que o aparecimento da doença foi registado na China, segundo o balanço da agência France Presse às 11:00 de hoje.

Mais de 83.906.690 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia dos quais pelo menos 53.756.600 são agora considerados curados.