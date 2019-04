Campanha para a reeleição de Trump já recolheu mais de 26 milhões de euros este ano

Resultado eleva o montante da campanha para um valor sem precedentes angariado nesta fase prematura.

Por Lusa | 05:22

A campanha para a reeleição do presidente norte-americano, Donald Trump, em 2020 recolheu mais de 30 milhões de dólares (26,5 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, de acordo com dados fornecidos à agência de notícias Associated Press.

O resultado eleva o montante da campanha para 40,8 milhões de dólares, um valor sem precedentes angariado nesta fase prematura da campanha de Donald Trump.

A organização da campanha informou que 99% das doações corresponderam a 200 dólares ou menos, com uma doação média de 34 dólares.