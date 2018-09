Campanha "Passe a Passe" dá 'borla' de um mês a quem compre novo Cartão LisboaViva

Por Lusa | 11:54

A campanha "Passe a Passe", hoje apresentada, visa promover o uso dos transportes públicos na Área Metropolitana de Lisboa e vai oferecer um mês de passe a quem compre o Cartão LisboaViva no dia 19 de setembro.

A campanha é dirigida a novos utilizadores, aqueles que nunca usaram o Cartão LisboaViva, mas também àqueles que não carregam os títulos mensais há mais de 12 meses no sistema de transportes públicos da área metropolitana, oferecendo-lhes o segundo mês de passe.

Aos pedidos de um novo cartão LisboaViva feitos na quarta-feira será associado um 'voucher' com direito à oferta do segundo mês após a compra do primeiro título mensal.