Campeão em título Portugal na fase final do Europeu de sub-19

Por Lusa | 18:05

A seleção portuguesa de futebol de sub-19, campeã em título, qualificou-se hoje para a fase final do Europeu da categoria, ao golear a Escócia por 4-0, em encontro da terceira jornada do Grupo 6 da Ronda de Elite.

No Estádio do Bessa, no Porto, a formação das 'quinas', que estava obrigada a vencer, triunfou com tentos de Lewis Maio (16 minutos), na própria baliza, Úmaro Embaló (21), Romário Baró (72) e João Mário (75).

Os escoceses, que só precisavam de empatar, acabaram o encontro reduzidos a nove unidades, após as expulsões de Robbie Deas, aos 53 minutos, por acumulação de amarelos, e Stephen Kelly, aos 54, com um vermelho direto.