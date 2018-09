Campo Arqueológico de Mértola é "dos mais importantes centros de investigação" de Portugal

Por Lusa | 09:10

Com 40 anos de vida, o Campo Arqueológico de Mértola (CAM) é "um dos mais importantes centros de investigação" de Portugal e tem como "grande êxito" o contributo para a projeção e o desenvolvimento turístico da vila-museu.

Atualmente, o CAM, que foi criado em 1978 e está a comemorar 40 anos, "é um dos mais importantes centros de investigação do nosso país", disse o diretor da instituição, o arqueólogo Cláudio Torres, em entrevista à agência Lusa.

A investigação produzida pelos investigadores e divulgada em publicações científicas e na revista anual do CAM "iniciou e desenvolveu os estudos medievais e islâmicos" de Portugal, "abrindo novas perspetivas de desenvolvimento de relações científicas pioneiras com a outra margem do Mediterrânio", frisou.