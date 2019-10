Canadá nega autorização de entrada a Carles Puigdemont

As autoridades canadianas negaram a entrada no país ao ex-presidente do Governo regional da Catalunha Carles Puigdemont, noticiou hoje a imprensa local.

O Canadá negou a Puigdemont a autorização eletrónica de viagem devido às acusações do ex-presidente da Generalitat [governo regional catalão] na Justiça espanhola, indicou o advogado Stéphane Handfield.

De acordo com Handfield, a embaixada do Canadá em Paris notificou na terça-feira que não ia conceder a Puigdemont aquela autorização, um documento que o Canadá exige a cidadãos de meia centena de países isentos da apresentação de visto.