Canadá vai enviar capacetes azuis para o Mali

Por Lusa | 01:20

O Canadá notificou oficialmente na sexta-feira as Nações Unidas (ONU) do seu interesse em participar na missão de manutenção de paz no Mali (MINUSMA), enviando tropas e helicópteros até ao outono.

Segundo a agência France Press, que cita uma fonte governamental, os detalhes sobre o número de efetivos a enviar pelo Canadá, naquela que será a primeira missão militar em África após o Ruanda, em 1994, serão anunciadas pelo ministro da Defesa do Canadá na próxima segunda-feira.

O contingente, que inclui militares, polícias e helicópteros, terá um papel de apoio logístico e de assistência.