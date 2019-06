Cancelada estreia do bailado "Nós como futuro" hoje à noite por causa de greve da CNB

A estreia do espectáculo de dança "Nós como futuro", de Daniel Gorjão, hoje à noite, no Teatro Camões, em Lisboa, foi cancelada por causa da greve dos trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado (CNB), disse à Lusa fonte da companhia.

Os trabalhadores, por seu lado, vão concentrar-se à porta do teatro, à hora do espetáculo, disseram à Lusa.

Com direção e coreografia de Daniel Gorjão e dramaturgia de Sara Carinhas, "Nós o futuro" devia estrear-se hoje, no Teatro Camões, com lotação já esgotada, mas a apresentação foi cancelada por não estarem reunidas condições.