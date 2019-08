Cancelada ligação entre Macau e Aeroporto Internacional de Hong Kong pelo segundo dia

A ligação marítima entre Macau e o aeroporto internacional de Hong Kong, efetuada habitualmente ao início da noite, foi hoje cancelada pelo segundo dia consecutivo, anunciaram as autoridades do território.

A Direção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) indicou que a ligação direta das 19:45 (12:45 em Lisboa) entre o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior (Macau) e o Aeroporto Internacional de Hong Kong (HKIA) não se vai realizar, na sequência da decisão das autoridades de Hong Kong de cancelarem voos com partida da região administrativa especial chinesa.

"A última viagem" com destino ao HKIA "partiu do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa às 15:55", informou a DSAMA, num comunicado idêntico ao emitido na segunda-feira, primeiro dia em que o as autoridades aeroportuárias de Hong Kong cancelaram voos, primeiro com partida e depois a chegar ao território, na sequência de manifestações no terminal.