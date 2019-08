Cancelo assina pelo City até 2025 e Danilo segue para a Juventus

O futebolista internacional português João Cancelo vai representar o bicampeão inglês Manchester City até 2025, deixando a Juventus num negócio em que o brasileiro Danilo segue o caminho inverso, anunciaram hoje os dois clubes.

A Juventus, campeã de Itália, revela que cedeu os direitos do defesa direito português por 65 milhões de euros e desembolsou perto de 37 milhões pelo brasileiro, antigo jogador do FC Porto, que ocupa a mesma posição.

Cancelo junta-se ao compatriota Bernardo Silva, enquanto Danilo, que assinou contrato válido até 2024 reencontra-se com o avançado português Cristiano Ronaldo, com quem jogou no Real Madrid entre 2015 e 2017.