Cancro é a doença que mais preocupa portugueses, com pulmão e mama em destaque - estudo

O cancro é a doença que mais preocupa os portugueses e os tumores do pulmão e mama são os que causam mais apreensão, segundo um estudo a nível nacional baseado em entrevistas presenciais a mais de mil adultos.

Um quarto dos portugueses entrevistados refere o cancro do pulmão como o tipo de doença oncológica que maior preocupação causa, logo seguido do cancro da mama, com 21%.

O estudo, realizado pela consultora GFK para uma farmacêutica, vai ser hoje apresentado no âmbito das comemorações dos 10 anos da Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão -- Pulmonale.