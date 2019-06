Candelabros em prata de origem portuguesa vão ser leiloados em Londres

Um par de candelabros em prata com as armas gravadas de Henrique Teixeira de Sampaio (1774-1833), 1.º Conde da Póvoa e Barão de Teixeira, vai ser leiloado a 04 de julho, em Londres, pela leiloeira Christie's.

De acordo com a leiloeira, o par de candelabros que pertenceu originalmente ao conde e barão português irá a leilão nesse dia com uma estimativa que varia entre as 400 mil libras (cerca de 448 mil euros) e as 600 mil libras (672 mil euros).

Henrique Teixeira de Sampaio, nascido em Angra, em 1774, que morreu em Lisboa, em 1833, foi um comerciante e político português que teve forte influência, como principal credor do Estado, na condução da política financeira da última fase do reinado de D. João VI de Portugal.