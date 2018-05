Candidato a presidente da Catalunha promete 'constituição' e estende mão a diálogo

Quim Torra prometeu ser "leal ao mandato" para "construir um Estado independente em forma de república".

Por Lusa | 12.05.18

O candidato a presidente do governo catalão, Quim Torra, indicou este sábado o independentista Carles Puigdemont como o presidente "legítimo", prometeu uma proposta de 'constituição' da Catalunha e 'estendeu a mão' a Madrid para um diálogo visando ultrapassar o atual conflito.

Na cerimónia que marca o início do seu processo de investidura, Quim Torra, do mesmo partido de Carles Puigdemont, indicou que é este o presidente "legítimo" do governo regional da Catalunha e prometeu ser "leal ao mandato" para "construir um Estado independente em forma de república".

O candidato disponibilizou a sua "mão estendida" ao executivo de Mariano Rajoy, o chefe do Governo espanhol, para iniciar um diálogo que permita resolver o conflito "de governo para governo" e referiu-se ao papel do rei Felipe VI na crise na Catalunha dizendo: "Majestade, assim não".