Candidato Bolsonaro esfaqueado em ação de campanha no Brasil

Vídeo mostra candidato às presidenciais pelo PSL a ser atingido com uma facada na barriga.

20:30

O candidato presidencial brasileiro, Jair Bolsonaro, foi esta quinta-feira esfaqueado em acção de campanha em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. A situação clínica do político do Partido Social Liberal (PSL) é desconhecida e o mesmo foi levado para o hospital local.







A Revista Veja diz que o ferimento é superficial, mas não existe ainda confirmação oficial.

A visita do candidato ao hospital filantrópico da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Cancro (ASCOMCER), esta tarde, já tinha sido marcada por tensão e tumultos.

De acordo com o site brasileiro Estadão, o candidato estava no meio da multidão que o recebia quando foi atingido por uma facada na barriga.



O autor do atentado ainda não foi identificado.







Jair Bolsonaro é o candidato da área da direita à eleições no Brasil e surge destacado nas sondagens, com cerca de 22% das intenções de voto. É um homem controverso, com um discurso securitário e anti-imigração, tendo proferido várias afirmações consideradas sexistas, misóginas e contra os homosexuais.