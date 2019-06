Candidato Ho Iat Seng promete mudanças, maior coragem e inteligência a governar Macau

O candidato a chefe do Governo de Macau Ho Iat Seng prometeu hoje mudanças, maior coragem e inteligência na liderança do território, caso seja eleito a 25 de agosto.

"Continuarei a (...) ultrapassar, com maior coragem e inteligência, as dificuldades que vão surgindo no caminho para o desenvolvimento de Macau", afiançou numa conferência de imprensa para apresentar formalmente a candidatura.

Ho, que anunciou a renúncia ao cargo de deputado e presidente da Assembleia Legislativa (AL), bem como da nacionalidade portuguesa, requisitos que afirmou serem necessários para ser candidato, salientou que "o evoluir dos tempos reclama mudanças e inovação".