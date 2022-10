Candidatos à sucessão de Liz Truss precisam do apoio de 100 deputados

Os candidatos à sucessão de Liz Truss e primeira-ministra do Reino Unido vão precisar do apoio de pelo menos 100 deputados do Partido Conservador na eleição interna para escolher um novo líder, foi anunciado esta quinta-feira.

"Estabelecemos um patamar alto, mas é um patamar que pode ser alcançado por qualquer candidato sério que tenha probabilidades realísticas de passar", adiantou Graham Brady, o presidente do chamado Comité 1922, conselho dos deputados Conservadores que organiza as eleições internas.

O novo patamar, que subiu dos 20 apoios exigidos na ronda inicial da votação anterior, significa que no máximo participarão três candidatos entre os 357 membros do grupo parlamentar.