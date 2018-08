Candidatos rejeitados pela comissão eleitoral da RDCongo recorrem para o tribunal

Por Lusa | 19:00

Os seis candidatos excluídos das listas provisórias às eleições na República Democrática do Congo (RDCongo), incluindo o ex-vice-Presidente Jean-Pierre Bemba, deverão ainda hoje recorrer ao Tribunal Constitucional após a rejeição das candidaturas pela comissão eleitoral.

De acordo com a agência France-Press, todos os seis candidatos que tiveram as suas candidaturas rejeitadas pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) da RDCongo deverão cumprir com o prazo legal de 48 horas para contestar a decisão, prazo que termina esta segunda-feira.

O Tribunal terá então dois dias para se pronunciar.