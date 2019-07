Candidatura à Presidência da República é "decisão irreversível" -- presidente do parlamento guineense

O presidente do parlamento guineense, Cipriano Cassamá, afirmou hoje que a decisão de se candidatar à Presidência do país "é irreversível" e que o líder do PAIGC "sabe muito bem" da sua intenção de avançar para as presidenciais de novembro.

Num encontro com os veteranos do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Cipriano Cassamá mostrou-se agastado com o líder do partido, Domingos Simões Pereira, a quem, disse ter transmitido sempre a sua vontade de ser Presidente da Guiné-Bissau.

Com lágrimas nos olhos, Cipriano Cassamá afirmou ser "um homem de princípios, uma pessoa de palavra" que não tem por hábito trair ninguém.