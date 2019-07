Candidaturas à emissão obrigacionista para o turismo atingem 420 ME - Governo

A procura pelo empréstimo obrigacionista para o setor do turismo atingiu os 420 milhões de euros, um valor quatro vezes acima do inicialmente esperado, de 100 milhões de euros, de acordo com informação enviada à Lusa pelo Governo.

Fonte oficial da secretaria de Estado do Turismo adiantou que foram 76 os pedidos de empresas para aderir a este instrumento e que "agora será feita a seleção das empresas, até 13 de setembro, sendo construída a carteira de obrigações adequada, e posteriormente a estruturação e colocação da emissão (até 15 de outubro)".

As candidaturas foram abertas em 17 de junho e eram dirigidas a PME (pequenas e médias empresas) e 'mid-caps', ou seja, sociedades que empreguem até 3.000 funcionários.