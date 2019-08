Canoagem/Mundiais:Pimenta garante que estatuto de campeão não vai pesar na final

O canoísta Fernando Pimenta garantiu hoje que o estatuto de campeão não lhe vai pesar quando no sábado disputar a final de K1 1000 dos mundiais da Hungria, que apuram os cinco melhores para os Jogos Olímpicos.

"Zero. Zero mesmo, porque já levo o meu peso, o do caiaque e não quero levar mais peso. O objetivo é tentar descansar, recuperar para estar na melhor forma possível para lutar, pelo menos, pelo quinto lugar e chegar ao 'carimbo' que quero para Tóquio2020", vincou.

Em declarações à agência Lusa, Pimenta, que chega à regata das medalhas com o melhor tempo entre os nove finalistas, recorda o "grande nível" da prova e salienta que "quatro grandes canoístas vão falhar os Jogos Olímpicos".