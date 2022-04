Cantor gay revela que teve relações sexuais com uma mulher depois de uma saída à noite

O cantor australiano Jack Vidgen revelou no podcast "Yes, B*tch, The Podcast" de quinta-feira que acordou ao lado de uma mulher depois de uma saída à noite. Vidgen já tinha anunciado há vários anos que era homossexual.

"Eu acho que sou heterossexual agora" confessou, de acordo com o Daily Mail. O jovem de 25 anos contou ainda que ele e a mulher estavam parcialmente despidos na cama quando acordaram, mas que apenas se lembra de a colocar a dormir no sofá.

O vencedor do "Got Talent" australiano de 2011 continua com dúvidas sobre se as relações sexuais tomaram lugar, mas na noite anterior beijou também outra rapariga na discoteca. Admitiu ainda que gostou dos momentos, no entanto espera receber uma chamada da mulher com que dormiu.

No entanto, e apesar de se aperceber da própria homossexualidade aos 14 anos, teve uma relação com uma mulher durante dois anos, que acabou quando este tinha 19 anos. Contudo, descreve a experiência de se assumir como "muito bonita".

Num post de Instagram do apresentador do programa "The Bachelor", Osher Günsberg, Jack Vidgen comentou que se iria inscrever na nova edição do programa.