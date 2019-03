Após um vídeo polémico com confissões ir parar à Internet, rapper revelou as escolhas que fez para "sobreviver".

Cardi B utilizou a rede social Instagram para esclarecer os fãs sobre vídeo com revelações polémicas, onde surge a chorar.





A cantora Cardi B amitiu ter drogado e roubado homens quando era stripper. Após um vídeo, com três anos, ter ido parar à Internet, a rapper confirmou as muitas escolhas que fez no passado.