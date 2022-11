Cão foge de casa e apanha alfa pendular com destino a Lisboa

"Eu soube que ele estava em Lisboa por uma

vizinha. Comecei logo com contactos, mas não estava a ser fácil. Depois, recebi uma chamada da menina que ficou com ele. Só chorava. Dizia que se tinha afeiçoado. Mas eu também tinha a minha mãe em casa a chorar pela falta dele", conta Isabel, filha da dona, citada pela imprensa nacional.

A família acabou por ir buscar o cão "aventureiro", como é agora conhecido a Lisboa. "Xerife" continua a poder sair, mas agora tem um chip caso a aventura se repita.

