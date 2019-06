Capital social será principal prioridade do Governo timorense em 2020 - primeiro-ministro

O Governo timorense vai colocar o capital social como "primeira prioridade" nas linhas orientadores do Orçamento e das suas políticas em 2020, à frente do fortalecimento económico, reduzindo "ligeiramente" o investimento em infraestruturas.

"A prioridade número um será capital social, a número dois a economia e a número três as infraestruturas", afirmou hoje Taur Matan Ruak no arranque do debate de preparação do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020.

"As linhas orientadoras mudam. É tempo de reduzir ligeiramente o investimento em infraestruturas, aumentar no setor económico... respondendo à preocupação da sociedade", acrescentou.