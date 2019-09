"Cargos públicos devem ser exercidos num período limitado de tempo" - Centeno

Mário Centeno defende que os "cargos públicos devem ser exercidos num período limitado", mas recusa a ideia de que esta filosofia queira dizer que o seu tempo nas Finanças já tenha atingido o limite.

Em entrevista à Lusa, o ministro mantém o 'tabu' quanto a uma eventual participação no futuro Governo à frente da pasta das Finanças, mesmo num cenário hipotético de vitória eleitoral do PS e de um convite do primeiro-ministro.

Para o economista, "os convites são uma prerrogativa do senhor primeiro-ministro", e, como tal, "seria inadequado estar a usurpá-la".