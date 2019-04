Carlos Monteiro assume presidência da Câmara da Figueira da Foz

Por Lusa | 09:09

Carlos Monteiro, até agora segundo no executivo da Figueira da Foz, assume a presidência do município após a saída de João Ataíde para secretário de Estado do Ambiente, disse à agência Lusa fonte do gabinete da presidência.

João Ataíde, presidente da Câmara da Figueira da Foz desde 2009, vai ser empossado secretário de Estado do Ambiente na quinta-feira, substituindo no cargo Carlos Martins, que pediu a demissão no final da semana passada depois ter sido noticiado que nomeou o primo Armindo Alves para adjunto do gabinete. Armindo Alves já se tinha demitido no dia anterior.

O novo presidente da Câmara, Carlos Monteiro, que nasceu na Figueira da Foz em 24 de agosto de 1962 e é residente na cidade, é licenciado em Biologia, ramo de formação educacional, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.