O treinador Carlos Pinto é o novo treinador do Leixões, sucedendo a Jorge Casquilha, anunciou hoje a SAD do clube de Matosinhos, que terminou no sétimo lugar a II Liga portuguesa de futebol da época 2018/19.

Depois de nas últimas duas temporadas ter promovido o Santa Clara (2017/18) e o Famalicão (2018/19) à divisão principal, Carlos Pinto surge como a escolha da administração liderada por Paulo Lopo para um projeto que, a partir de agosto, pretende ser de regresso do Leixões à I Liga.

A contratação foi anunciada através de um vídeo publicado na página oficial da SAD no Facebook, com a informação de que será o responsável em 2019/20, detalhe confirmado pelo líder da sociedade desportiva.