Carmim lança vinho em que as uvas são pisadas em lagar de pedra

Tinto jovem não estagiou em Barricas de Carvalho.

Por Edgardo Pacheco | 15:00

Aos poucos, os produtores começam a perceber que certos consumidores estão como que fartinhos de vinhos a cheirar a madeira por todos os lados. E, vai daí, regressam aos tempos das pré-barricas novas de carvalho de 225 litros (não confundir com o velho e bom hábito do uso dos tonéis velhos de castanho e outras madeiras).



Ora, a Carmim, que produz vinho aos milhões para diferentes referências, decidiu lançar uma marca com um nome bem pensado, tendo em conta o perfil do tinto: primitivo.



E assim se chama pelo facto de, por um lado, ser feito com as uvas tradicionais do Alentejo (aqui não nem entra Syrah, Petir Verdot ou Touriga Nacional) e, por outro, as mesmas uvas serem esmagadas em lagar de pedra por pisa a pé.



O que significa que vamos sentir grande pureza neste tinto, com destaque para os frutos vermelhos. Na boca, notas doces mas nada enjoativas. E pelo facto de se beber fresco apetece estar sempre a bebericá-lo. Só se lamenta o facto de vir com 16% de álcool. Não havia necessidade.



Carnes com maturação

Alguma carne de vaca com um pouco de maturação (nada de exageros) pode ficar mais interessante na companhia deste primitivo servido por volta dos 16º.