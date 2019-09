Carminho nomeada para prémio britânico Lukas pelo álbum "Maria"

O álbum "Maria", da fadista Carminho, está nomeado para o prémio britânico Lukas, na categoria de Melhor Disco, anunciou hoje a sua promotora.

"Maria", editado em novembro último, compete ao lado de 16 outros trabalhos discográficos de intérpretes como Buika, Vitto Meirelles, Yilian Cañizares e Omar Sosa ou Rosalía.

Os Lukas-Europe Latin Entertainment Awards são entregues no próximo dia 06 de novembro, em Londres, no The Bloomsbury Ballroom.