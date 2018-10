"Sair de Lisboa foi a melhor decisão que tomei", avançou a artista.

"Vejo-vos correr na relva livremente, vejo-vos apanhar as maçãs que caiem no chão, vejo-vos com os pés na água do mar ao fim do dia e tenho a certeza que sair de Lisboa foi a melhor decisão que tomei. Vocês crescem livres, felizes. E o nosso coração também", pode ler-se na descrição que acompanha uma fotografia de Diogo Clemente, marido da cantora, com um dos filhos do casal nos braços.





A artista Carolina Deslandes publicou esta quinta-feira uma fotografia na página de Instagram, onde avança que ter deixado de morar em Lisboa foi a melhor decisão que podia ter tomado para a sua felicidade e bem-estar da restante família.