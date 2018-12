Atriz está grávida de um menino.

Rita Pereira anunciou este domingo no programa que apresenta com Pedro Teixeira, Dança com as Estrelas, que está grávida de um menino. Na mesma noite, a atriz fez uma publicação nas redes sociais com a novidade."Querido filho, prometo que não te vais chamar Beatriz", escreveu. Entre muitos comentários a parabenizar Rita, destaca-se o comentário de Carolina Patrocínio.