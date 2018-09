Carta de demissão de diretores e chefes de equipa do Hospital de Gaia datada de julho

Por Lusa | 17:03

O diretor clínico e os 51 diretores de serviço e chefes de equipa do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) redigiram a carta de demissão em julho, altura em que ponderaram demitir-se, mas só hoje concretizaram essa intenção.

Depois de terem ameaçado demitir-se em março, aquando de uma visita do bastonário da Ordem dos Médicos à unidade de saúde, estes profissionais esperaram cinco meses para que as suas reivindicações fossem atendidas, mas dado não ter havido alterações ponderaram demitir-se em julho, motivo pelo qual a carta está datada de dia 16, mas decidiram "aguentar" até ao final do Verão e, verificando que nada mudou, concretizaram hoje essa intenção, explicou à Lusa fonte da ordem dos Médicos.

Na missiva, datada de 16 de julho e distribuída hoje aos jornalistas pelo bastonário da Ordem dos Médicos, em conferência de imprensa, o diretor clínico, assessores da direção clínica, diretores das unidades de gestão integrada, diretores de serviço e chefes de equipa do serviço de urgência polivalente justificam a sua decisão com o "aumento da insegurança na assistência prestada" aos doentes e com a "atual e persistente carência" de equipamentos, profissionais de saúde e verbas.