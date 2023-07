Cartão digital e marcações 'online' visam "facilitar a vida" a dadores de sangue

Uma aplicação para telemóvel e o agendamento 'online' da dádiva de sangue são os novos instrumentos digitais para "facilitar a vida" aos dadores, anunciou esta segunda-feira a secretária de Estado da Promoção da Saúde.

O cartão digital do dador e o agendamento 'online', desenvolvidos no âmbito da transição digital no Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), serão apresentados hoje e pretendem "remover barreiras para que as pessoas possam exercer a sua generosidade da forma mais simples", adiantou à Lusa Margarida Tavares.

Segundo adiantou, estas duas ferramentas, desenvolvidas em parceria com a Agência para a Modernização Administrativa, constituem uma forma de captar dadores jovens, na faixa etária entre os 24 e 45 anos, mas também de manter os já existentes ativos, com dádivas regulares.