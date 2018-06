Cartas de prisão de Nelson Mandela publicadas no centenário do líder anti-apartheid

Por Lusa | 10:15

Mais de 250 cartas escritas por Nelson Mandela durante os 28 anos de prisão vão ser publicadas pela Porto Editora, em julho, quando se assinala o centenário do nascimento do líder revolucionário anti-apartheid e Presidente da África do Sul.

"As cartas da prisão de Nelson Mandela" é o título do livro, que chega às livrarias no dia 12 de julho, e reúne 255 cartas, muitas delas nunca, antes, tornadas públicas, organizadas cronologicamente e divididas pelas quatro instituições prisionais por onde passou.

A propósito dos cem anos do nascimento de Nelson Mandela, que se assinalam no dia 18 de julho, muitos países vão marcar a efeméride com o lançamento destas cartas, institucionais, políticas e familiares, com organização da jornalista Sahm Venter, apoiada pela Fundação Mandela, e prefaciado pela neta do ativista Zamaswazi Dlamini-Mandela.