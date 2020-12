Carteirista de 63 anos com vasto currículo internacional foi detido em Lisboa

Um carteirista internacional foi detido em Lisboa, depois de ter construído uma pegada criminal que se ramificava por vários países europeus, nomeadamente Bélgica, Áustria, Espanha, França, Bulgária, Alemanha, Suíça, Holanda e Luxemburgo.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, com a detenção deste homem a resultar do esforço conjunto da Divisão de Investigação Criminal e da 5.ª Divisão Policial, complementada com o apoio e assessoria do Departamento de Investigação Criminal da PSP.

O homem, de 63 anos, foi apanhado a furtar uma carteira numa superfície comercial das Avenidas Novas, em Lisboa, no passado dia 9 de novembro.

Depois de apresentado a uma autoridade judicial, foi decretada a sua imediata extradição, aguardando "disponibilidade de condução à fronteira, recolhendo por isso ao Centro de Instalação Temporário do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras do Porto", como se pode ler no comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Pelo meio, investigadores da PSP dedicados em exclusivo ao estudo de furtos por carteiristas e fenómenos de criminalidade itinerante, promoveram contactos por intermédio da rede internacional de cooperação policial e perceberam que este homem já tinha um vasto rasto criminal por vários países da Europa, com as autoridades policiais da Bélgica a demonstrarem um enorme interesse nele, já que é responsável por mais de duas dezenas de crimes praticados naquele país entre 2019 e a presente data, sem nunca ter sido apanhado.

De acordo com o referido comunicado, o sujeito "é conhecido pela Europa como sendo um internacional carteirista de crimes rápidos, quer no que ao ilícito em si diz respeito, quer no que toca à sua permanência nesses países, movendo-se pois com uma enorme rapidez de forma a eximir-se a monitorizações e capturas por parte das forças policiais dos respetivos países".

"Identificado que foi pelos nossos investigadores e na posse da informação policial portuguesa, perante a oportunidade da retenção do visado sob Lei de Estrangeiros, a Polícia Belga espoletou as diligências pertinentes e suficientes à emissão dos devidos Mandados de Detenção Europeus que permitiram, ainda em tempo, assegurar a detenção do suspeito em território nacional, e conduzido aos tribunais belgas, foi sujeito à medida de prisão preventiva", pode ler-se.