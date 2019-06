Cartoons de António Miranda sobre São João e Verão expostos na Maia

A exposição "Cartoon de António Miranda", que junta mais de três dezenas de trabalhos sobre o São João e o Verão, é inaugurada hoje no átrio do Campus Académico da Maiêutica, no concelho da Maia.

António Miranda, agora com 84 anos, é um antigo colaborador do Jornal de Notícias (JN), periódico no qual publicou, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, "quase diariamente", vários esquissos e desenhos "de uma atualidade estonteante", disse à agência Lusa, Costa Carvalho, amigo do cartoonista.

A exposição terá 32 painéis que versam sobre o São João e o Verão, sendo curador Pedro Gastar e a criativa Cláudia Lopes.